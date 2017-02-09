أعلن مساعد وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون المناجم، انه تم خلال الأشهر العشرة الأخيرة تصدير ما قيمته 5 مليارات و500 مليون دولار من المنتجات التعدينية الى خارج البلاد، وهذه الكمية تساوي 30 بالمائة من الصادرات غير النفطية.

وقال جعفر سرقيني، الثلاثاء، خلال استقباله العاملين في مناجم محافظة كردستان في سنندج (غرب البلاد): ان مليار دولار من هذا المبلغ يعود الى المواد الأولية و4 مليارات و500 مليون دولار يعود للمنتجات التعدينية. موضحاً ان الصناعات المعدنية تمثل 5ر6 بالمائة من الاقتصاد الايراني. وأوضح انه تم خلال الأشهر المنقضية من السنة الايرانية الحالية تصدير 35 مليار دولار من البضائع غير النفطية، شكلت المناجم ومنتجاتها 30 بالمائة منها.