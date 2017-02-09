وصف وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، إلتزام أعضاء (أوبك) بإتفاق تقليص الإنتاج بالمناسب، وقال: ان ردود فعل الأسواق العالمية على قرار الأعضاء كانت إيجابية حتى الآن، وان ذلك يؤدي الى التوازن بين العرض والطلب وتقليص تخزين النفط الخام.

وأضاف الوزير زنكنة، بعد المباحثات التي أجراها الوفد الإيراني مع الفنزويلي: ان العلاقات بين طهران وكاراكاس سواء في مجال التعاون الثنائي أو القضايا المتعلقة بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استراتيجية، وقال: انه طالما كانت للبلدين مواقف مشتركة في أوبك وان هذا التعاون الوثيق ساهم العام الماضي في تقليص إنتاج النفط في اطار المنظمة.

وأوضح زنكنة: (نحن لا ننظر إلى فنزويلا كصديقة فحسب، بل نعتبرها شريكة استراتيجية ونحن رحبنا بوزير النفط الفنزويلي الجديد وان فنزويلا طالما كانت عضوة نشيطة وذات مبادرات في أوبك ونحن ندعم مواقفها في هذه المنظمة). واعتبر وزير النفط إلتزام أعضاء أوبك بإتفاق تقليص الإنتاج بالجيد جداً، قائلاً: (لقد بدأت الدول غير العضوة في أوبك أيضاً بتقليص إنتاجها للنفط ووعدت بأن توصل إنتاجها بسرعة إلى الأرقام المحددة).

ووافقت الدول العضوة في أوبك في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بفيينا على تقليص إنتاج نفطها الخام بمعدل مليون و200 ألف برميل يومياً، كما وافقت الدول غير العضوة في المنظمة على تقليص إنتاجها من الأول من ينايرر/ كانون الثاني بمعدل 600 ألف برميل يومياً.

هذا وصرح وزير النفط ان ايران لا مانع لديها في إجراء محادثات مع السعودية في مجال النفط أو التعاون في (أوبك)، قائلاً: ان المحادثات ستستمر ضمن المصالح الوطنية المشتركة.

وقال زنكنة، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، حول إستئناف المحاثات النفطية بين ايران والسعودية: ان المحادثات الثنائية مقطوعة منذ مدة بين البلدين، مؤكداً وجود حوار على هامش جلسات أوبك جمعت بين طهران والرياض. وأوضح إن ايران ليس لديها مشكلة في استئناف المحادثات مع السعودية لرفع مستوى التعاون والتنسيق على مستوى (أوبك).