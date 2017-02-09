لقي قائد إحدى كتائب المتطوعين للقتال دفاعًا عن جمهورية دونيتسك الشعبية، مصرعه في حادث إطلاق نار على موقع عمله، وذلك حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية، إن ميخائيل تولستيخ، قائد كتيبة "الصومال"، قُتل في عملية إرهابية وقعت عند الساعة السادسة، صباح اليوم الأربعاء.

وذهب قائد كتيبة "الصومال"، ضحية الحرب التي يشنها نظام الحكم الأوكراني الحالي على سكان منطقة دونباس، الذين رفضوا الانقلاب في مدينة "كييف" عاصمة أوكرانيا عام 2014.

وقتل ميخائيل تولستيخ، في حادث إطلاق صاروخ "شميل" على مكتبه، حسب مصدر أمني.

