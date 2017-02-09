تسبب الإضراب عن العمل الذي ينظمه الموظفون الأرضيون بمطارين في العاصمة الألمانية (برلين) في إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن نقابة "فيردي" العمالية التي دعت الى الإضراب قولها أن الإضراب بمطاري "تيجيل" و"شونفيلد" سيستمر لمدة ست ساعات.

وأعلنت السلطات بمطار "تيجيل" إلغاء 112 رحلة جوية بسبب الإضراب، في حين أعلنت سلطات مطار "شونفيلد" إلغاء 22 رحلة.

وكانت نقابة "فيردي" التي دعت الى تنظيم الإضراب قد طالبت بزيادة الأجور وتوفير ظروف أفضل لأعضائها في المطارات.

