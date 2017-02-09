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رقم الخبر: 186887 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: دوليات  
إلغاء 134 رحلة جوية بمطاري "تيجيل" و"شونفيلد" بألمانيا

إلغاء 134 رحلة جوية بمطاري "تيجيل" و"شونفيلد" بألمانيا

تسبب الإضراب عن العمل الذي ينظمه الموظفون الأرضيون بمطارين في العاصمة الألمانية (برلين) في إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن نقابة "فيردي" العمالية التي دعت الى الإضراب قولها أن الإضراب بمطاري "تيجيل" و"شونفيلد" سيستمر لمدة ست ساعات.
وأعلنت السلطات بمطار "تيجيل" إلغاء 112 رحلة جوية بسبب الإضراب، في حين أعلنت سلطات مطار "شونفيلد" إلغاء 22 رحلة.
وكانت نقابة "فيردي" التي دعت الى تنظيم الإضراب قد طالبت بزيادة الأجور وتوفير ظروف أفضل لأعضائها في المطارات.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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