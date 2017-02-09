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رقم الخبر: 186886 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: دوليات  
حريق يشرد 15 ألفا من سكان العشوائيات بالفلبين

حريق يشرد 15 ألفا من سكان العشوائيات بالفلبين

قالت السلطات في العاصمة الفلبينية اليوم الأربعاء إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة للعشوائيات قرب أحواض السفن في مانيلا مما أدى الى تشريد 15 ألف شخص بعد أن دمر الحريق منازلهم.

وقال إديلبرتو كروز من رجال الإطفاء للصحفيين إن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء واستمر لعشر ساعات مع انتشاره بشكل سريع ليدمر أكثر من ألف من المنازل العشوائية.
وتشرد نحو 15 ألفا وتم تسكينهم مؤقتا في مراكز إيواء وتُركت متعلقاتهم مثل أجهزة التلفزيون وغسالات الملابس والثياب على طريق رئيسي الأمر الذي أعاق الشاحنات التي تنقل الحاويات الى الميناء. وقبل أسبوع فقط لقي عامل حتفه وأصيب أكثر من مئة في حريق كبير في مصنع جنوبي العاصمة. والحرائق شائعة في المصانع والأحياء العشوائية في مانيلا أحد أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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