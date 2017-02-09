وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "المدينة هادئة ولا نسمع إطلاق نار، لكن التلاميذ بقوا في منازلهم والناس يراقبون الوضع قبل الخروج".

وأكدت امرأة تقيم في المدينة أيضا "ذهبنا لشراء بعض المؤن. وفي طريق عودتنا رأينا عسكريين طلبوا منا ان نسرع للعودة الى المنزل". وأضافت "نخاف أن يستأنف إطلاق النار صباح اليوم الأربعاء. وكان عسكريون في القوات الخاصة نزلوا الى الشوارع وأطلقوا عيارات نارية في الهواء في ادياكي، بدون أن تعرف دوافعهم.

