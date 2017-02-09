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رقم الخبر: 186885 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: دوليات  
عودة الهدوء الى ادياكي بعد احتجاج للقوات الخاصة بساحل العاج

عودة الهدوء الى ادياكي بعد احتجاج للقوات الخاصة بساحل العاج

عاد الهدوء الأربعاء الى مدينة ادياكي (90 كلم شرق أبيدجان) حيث نزل عسكريون من القوات الخاصة الى الشوارع الثلاثاء وأطلقوا النار في الهواء كما أفاد سكان.

وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "المدينة هادئة ولا نسمع إطلاق نار، لكن التلاميذ بقوا في منازلهم والناس يراقبون الوضع قبل الخروج".
وأكدت امرأة تقيم في المدينة أيضا "ذهبنا لشراء بعض المؤن. وفي طريق عودتنا رأينا عسكريين طلبوا منا ان نسرع للعودة الى المنزل". وأضافت "نخاف أن يستأنف إطلاق النار صباح اليوم الأربعاء. وكان عسكريون في القوات الخاصة نزلوا الى الشوارع وأطلقوا عيارات نارية في الهواء في ادياكي، بدون أن تعرف دوافعهم.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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