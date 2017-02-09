وأجبرت الفضيحة فيون على الاعتذار كما هوت نسب شعبيته. وتشير استطلاعات الرأي الى أن المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون ربما يكون الفائز في الانتخابات التي ستجري في أبريل ومايو بعد أن يتغلب على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية بأغلبية الثلثين.

وقال فيون في عمود صحفي نشرته صحيفة وست - فرانس الإقليمية "قررت ألا أستسلم للترويع والضغط. لقد اخترت الصمود أمام الفرنسيين ومواجهة قرارهم."

وسعيا لاسترجاع زمام المبادرة وإظهار أنه يتمتع بدعم كبار أعضاء حزبه زار فيون منطقة شامبانيا بصحبة عضو البرلمان عن المنطقة فرانسوا باروان الذي ورد اسمه كمرشح بديل محتمل لفيون.

وقال مصدر في الحزب الاشتراكي إن كبار أعضاء حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه فيون لن يطيحوا به على الأرجح في الوقت الحالي لعدم وجود مرشح بديل واضح ولضيق الوقت بما لا يسمح بالتنظيم لانتخابات تمهيدية جديدة. وأضاف "لم نكن بعيدين عن (انقلاب حزبي) لكنهم تعثروا".

ولم تمنع الوحدة التي أبداها فيون مع باروان وسائل الإعلام التي انتقدت خلال الأسبوعين الماضيين المرشح الرئاسي وهو رئيس وزراء سابق يبلغ من العمر 62 عاما. وقالت صحيفة (لو كانار أنشينيه) أن بينيلوب زوجة فيون تلقت أموالا عامة نظير عمل ربما لم تقم به. وأضافت فيما بعد أن اثنين من أبناء فيون حصلا أيضا على بعض أموال دافعي الضرائب.

وقال فيون إن زوجته قامت بالفعل بعمل لصالحه، وتجري انتخابات الرئاسة على جولتين يومي 23 أبريل والسابع من مايو.

الي ذلك ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 12 شخصا في ليلة رابعة على التوالي من المواجهات مع شبان في ضواح الى الشمال من العاصمة باريس، عقب توتر بسبب اتهامات بانتشار عنف الشرطة في مناطق جديدة.

وقال ممثل الشرطة إيف ليفبفر "إن نحو عشر سيارات أحرقت، بعدما ألقي شبان قنابل حارقة أثناء مواجهات مع مسؤولي الأمن في منطقة الى الشمال من العاصمة كانت قد شهدت أعمال شغب أكثر عنفا جذبت انتباه العالم في 2005".

ونقلت "رويترز" عن ليفبفر قوله: "كانت هناك مواجهات أخرى عنيفة أثناء الليل".

وأضاف يفبفر وهو من نقابة للشرطة "من المحزن أن هذه المناطق تحولت الى أحياء للأقليات"، وذكر أن الشرطة ليست مدربة ولا مجهزة كما ينبغي للتعامل في العشوائيات الموجودة بالمنطقة المحيطة بباريس.

وبدأ التوتر في منطقة أولنيه سو بوا قبل عدة أيام عندما أوقف أربعة رجال شرطة عن العمل لحين التحقيق في اتهامات بأنهم استخدموا القوة المفرطة، عند اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما هناك في الثاني من فبراير.

ويخضع أحد رجال الشرطة الأربعة لتحقيق رسمي بتهمة الاغتصاب، ويتهم الثلاثة الآخرون بممارسة عنف غير ضروري. هذا وزار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الشاب الثلاثاء الماضي في مستشفى أولنيه.



