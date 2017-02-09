فقد شهدت انضمام مدينة حلب أيضاً الى شقيقتيها دمشق وحمص، حين بدأت هي الأخرى نشاطاتها المسرحية.

لذلك، فأغلب النقاد كانوا يؤكدون على أن الأدب المسرحي السوري قد ولد سياسياً، سيما لو نظرنا الى الحقب المتأزمة التي مرت بها سوريا والمتغيرات السياسية الكبيرة التي أصابتها، بدءاً من خروج الاتراك وإنتهاءاً بالانتداب الفرنسي. فصارت أغلب الاعمال المسرحية وقوداً للثورة والنضال السياسي، ما أحدثت نوعاً من الانفعالات والهيجانات الشعبية، التي أججت الحماس الوطني ودرجة التوتر ضد الاستعمار.

إلا أننا يجب أن نذكر بأن حالة التوتر بين المواطنين والفرنسيين التي أججتها - إن جاز التعبير- بعض الأعمال المسرحية، قد حدّت في بعض الأوقات من نشاط المسرح نفسه، في عموم المدن السورية التي اشتهرت بفن المسرح، إن لم نقل قد بات مستحيلاً في فترات أخرى. لكن بشكل عام فأن شعاع فن المسرحية قد لمع كثيراً، خاصة في دمشق وحمص وحلب.

ثم دخلت مدن سورية أخرى كاللاذقية، في مسار حركة المسرح السوري، واشتد حب الجمهور لهذا المسرح وأقبل عليه إقبالاً منقطع النظير، ما انعكس بالمقابل على عدد كبير من الفنانين لأن يندفعوا بدورهم نحو فن التمثيل وفي بالهم هدف واحد لا غيره، هو خدمة فن المسرح. لذلك، نلاحظ أن حجم التفاعل الذي حصل بين الطرفين، ومدى تأثيره في تطويرهما، كان كبيراً جداً في تلك الفترة.

وإثر ذلك، وبعد مراحل متباينة بين إعطاء دور المسرح أهميته وعدم إعطاءه الدور، بسبب بعض البرجوازيين أحياناً الذين كانوا يخافون على مصالحهم من تفتح أعين الناس، وبسبب بعض المتشددين الذين صوروا خشبة المسرح على انها مفسدة أخلاقية يجب اقتلاعها وإزاحتها، نرى بالمقابل قد إزدادت معرفة الجماهير أكثر من ذي قبل بالمسرح، بسبب إسهام الصحف والمجلات كثيراً في ذلك، إضافة الى انتشار التعليم وإطلاع الناس على كثير من المعارف النظرية والتطبيقية لفن المسرح، فأقبلوا على قراءة المسرحيات ومناقشة العروض المسرحية، وكانوا يبدون رأيهم حول المسرحيات، وحتى بناؤها الفني.

ذلك الاهتمام بالمسرح قد اتسع نطاقه أكثر بعد مرحلة الستينيات، حين وصفها النقاد بمرحلة الانعطاف الجديدة والحاسمة في تاريخ المسرح السوري، بل بعضهم قد أطلق عليها مرحلة الولادة الثانية. لما عرفت به من خصوصيات ميزتها حتى عن أهم الموجات المسرحية في الوطن العربي، لبنان ومصر والعراق، على وجه التحديد، حين اكتملت جوانبها الفنية واحتلت مكانة رفيعة في قلوب المعجبين والمتابعين.

لكن المرحلة الأكثر تأثيراً والأشد قساوة، التي أدت الى ازدهار المسرح العربي وخاصة السوري، كانت مرحلة "هزيمة حزيران"، أو "نكسة حزيران عام 67"، تلك الهزيمة التي هزت بعنف خشبات المسارح في الوطن العربي. وأولها وأكثرها تركيزاً واهتماماً، على صعيد النص والتمثيل والإخراج وكذلك مستوى الإقبال الجماهيري، كان قد تمثل بخشبة المسرح السوري.

ذلك أن هزيمة حزيران عام 67 قد أعطت حافزاً معنوياً ضخماً للكتاب، لأن يكتبوا ويصوروا الحقيقة التي أخفتها بعض الحكومات العربية، فكانت بعض النصوص جريئة جداً وهي تواجه حقيقة تلك الهزيمة ومرّها. ومن هؤلاء الكتاب الكبار الذين لا يمكن أن يغفل عنهم التاريخ لحظة: سعدالله ونوس، وليد إخلاصي، فرحان بلبل، ممدوح عدوان، علي عقلة عرسان، وآخرون.

وسنتناول في مقالنا هذا، بعضاً من حياة الكاتب المسرحي الساخر حسيب كيالي أحد أعمدة المسرح السوري والعربي، وأعماله المسرحية التي عكست قدرته وإدراكه العميقين للحياة السورية. ذلك أنه ينحدر من أسرة ذات وجاهة اجتماعية ومكانة متميزة في المجتمع. اشترك منذ صباه بأدوار صغيرة في مسرحيات كانت تقام في مدينته "إدلب". ثم جاء انتقاله لإتمام دراسته الثانوية الى مدينة حلب، سبباً، لينتقل هو الآخر الى مرحلة جديدة أفصحت عن قدراته الخلاقة في التعامل مع لغة المسرح. فكان يتصل بالفرق المصرية والسورية، ويأخذ منها بعض النصوص ويحولها الى العامية. وأصبح فيما بعد طالباً في كلية الحقوق في حلب، ثم سافر الى باريس عام 1951، وهناك تعرف على أسلوب المسرح الذي كان مغايراً لما عرفه في وطنه. ثم سافر بعدها الى روسيا عام 1956م وترجم عدداً من مسرحيات الكاتب الشهير "تشيخوف"، الى العربية.

كتب حسيب كيالي بعد ذلك عدداً من المسرحيات القصيرة ثم اتجه الى كتابة المسرحية الطويلة. وقد انصب جلّ اهتمامه بالجوانب الحياتية للناس، فصور سعيهم وراء لقمة العيش، في محاولة لنقل الواقع بكل صدق الى خشبة المسرح، لذلك اتسمت مسرحياته بشعبية كبيرة، لأنه أدرك أن خير ما يجذب الناس الى المسرح هو الصدق، كما يُجذب القارئ الى قراءة نص مسرحي أو قصة تستمد مضمونها من حياة فلاح بسيط أو طالب فقير أو فتاة تعاني من تقاليد وعادات تمنعها من أن تأخذ دورها وحقها في الحياة.

أثبت الكاتب المسرحي الساخر حسيب، إنه بعرضه جوانب الحياة الانسانية وتركيبتها الاجتماعية هي من أهم المواضيع التي على الكاتب المسرحي أن يلجأ إليها، فهذه هي المهمة الحقيقية التي تأسس عليها المسرح وأقام عليه فصوله منذ ولادته.

هذا وقد اشتهر حسيب كيالي في مسرحيته ذائعة الصيت "الثائرون"، بالاضافة الى مسرحية الرهان وقارعو الأبواب والخمارة، وغيرها. وفي مسرحية الثائرون، قدم حسيب، صورة جلية عن نضال الانسان في الحياة، الانسان القادر إذا ثارَ أن يسقط ملوكاً عن عروشهم، كاشفاً – حسيب – حقيقة هؤلاء الملوك الذين لا حكمة لأغلبهم ولا عدالة، فقط تراهم يعيشون على مسميات اعتادوا على سماعها، كما اعتاد أغلب الناس على قولها لهم: يا جلالة الملك، يا صاحب السلطان، يا ملكنا المفدى، وغيرها من المسميات.





