بينما كانت السيدة الأولى الأميركية تنتظر نزول زوجها دونالد ترامب من الطائرة في (بالم بيتش) بولاية فلوريدا، مدت يدها حتى تمسك بيده سرعان ما نفض ترامب يده منها في مشهد يؤكد إزدرائه لها مما سبب الحرج لزوجته.

وقالت صحيفة (ديلي نيوز) البريطانية إن ترامب نفض يد زوجته حتى يصفق للحضور الذي كان يستقبله في المطار بالهتافات، وعندما توقف عن التصفيق مدت زوجته يدها مرة أخرى، لكنه نفضها أيضا ولم يمسك يدها.

واعتبرت الصحيفة أن هذا المشهد يعكس أن ترامب لا يريد أن يظهر مودته لزوجته أمام الحضور، حيث في مرة سابقة أيضا نفض ترامب يد زوجته خلال حفل التنصيب.