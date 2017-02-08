قطعت رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية أطول رحلة جوية من دون توقف في العالم من الدوحة إلى مدينة أوكلاند في نيوزيلندا بزمن استغرق 16 ساعة و23 دقيقة.

وبلغ طول المسافة، التي قطعتها طائرة الخطوط القطرية وهي من طراز (بوينغ 777)، حوالي 14535 كيلومتراً، لتتفوق بذلك على الرقم القياسي المسجل باسم (طيران الإمارات) في وقت سابق من العام الماضي، عندما قطعت الرحلة إلى العاصمة النيوزيلاندية أيضا، والبالغ طولها 14178 كيلومترا.

والأرقام القياسية المسجلة هنا لا تتعلق بالوقت أو زمن الرحلة وإنما بالمسافة، ولذلك فإن زمن الرحلة الخاص بالخطوط الجوية على سبيل المثال جاء أقل من زمن الرحلة التي قامت بها رحلة طيران الإمارات وأقل كذلك من زمن رحلة طائرة تابعة للخطوط الأسترالية (كانتاس) من دالاس بالولايات المتحدة إلى سيدني في أستراليا.