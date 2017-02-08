يتحدى فندق في العاصمة اليابانية طوكيو الاتجاه المتزايد نحو الكتب الرقمية، ويتطلع إلى الزائرين المتمسكين بالعادات القديمة والذين مازالوا يفضلون قراءة الكتب التقليدية الورقية.

ومن ضمن مجموعة متنوعة من فنادق الكبسولة الشهيرة في اليابان، يوفر فندق (بوك آند بيد طوكيو) أسِرة كل منها في حجم الخزانة داخل رفوف الكتب.

وتغلف الحوائط والأسقف وأغلب ديكورات الفندق بمجلدات من كل أنواع الكتب تضم نحو 3200 كتاب بمختلف اللغات.

وخلال النهار تعمل الغرفة العادية كاستراحة للزائرين الذين يأتون راغبين في تبادل الخبرة بشأن القراءة.

وقالت طالبة تدعى ناتسوكي سونو جاءت إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة بعدما قرأت عن هذا الفندق من مواقع التواصل الاجتماعي (يوجد العديد من الزائرين في مكان واحد كبير وبالتالي نستطيع أن نتواصل ونشعر بالاسترخاء).

ومثل العديد من فنادق الكبسولة في طوكيو يقع الفندق في المنطقة الخلفية لحي ترفيهي لكنه يجذب العديد من السائحين الشبان أيضا.

وتقول زائرة من سيدني في أستراليا تدعى سويزا داس (أجد فنادق الكبسولة ضيقة ومخيفة إلى حد ما بسبب صغر حجمها. وبالتالي ظننا أنها حل وسط بين الاثنين. وهناك بالطبع الكثير من الأماكن الواسعة التي يمكن الإقامة بها غير أنها بالطبع مكان جيد يمكنك الإقامة به إذا كنت من عشاق القراءة).

ويشرح المدير التنفيذي للفندق الذي يعتبره مكتبة يمكن الإقامة بها، كيف جاءته الفكرة. وقال كاي أساي (السبب وراء تنفيذ هذا المشروع هو أنني أردت الإقامة في مثل هذا النوع من الفنادق حيث يمكنك الخلود للنوم أثناء استمتاعك بشيء مبهج).

ويضم الفندق الذي افتُتح منذ عام ونصف العام 60 غرفة بعضها في الأركان كي تعمل كغرف قراءة مريحة. وكل غرفة مزودة بفراش ومصباح للقراءة. ويترواح سعر الإقامة في الفندق وفقا لنوع الغرفة بين 3800 و4800 ين (نحو 33 إلى 42 دولارا). ويمكن للزائرين خلال النهار الاستراحة في أركان وزوايا مزودة بوسائد مقابل 500 ين في الساعة.