ينضم لبنان لأكبر منافسة عالمية ذكورية للحى والشوارب من خلال فريق يتألف من رزق المواس صاحب اللحية، مصمم الشعر هشام حداد والمصور سمير كيال.

ويتحضر الفريق اللبناني للمشاركة بالحدث العالمي الفريد من نوعه والذي يجري كل سنة ويضم أهم وأعرق البلدان التي تهتم بالفن الذكوري والأفكار الخلاقة لتزيين الوجه بمعالم الذكورية.

نذكر أن المباراة العالمية للعام الماضي أقيمت في أيلول 2016 في ولاية تينيسي الاميركية، ويتم الآن التحضير لمباراة العام 2017 حيث ينضم لبنان للمنافسة.