تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر رجل أميركي أقدم على عملية جراحية لإزالة ورم حميد بوزن 51 كيلو غراماً، بسبب كثرة الدهون في جسمه.

وخضع (روجر لوغان) البالغ من العمر 57 عاماً لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في مستشفى (باكرسفيلد) بولاية (كاليفورنيا) الأميركية في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الجراح فيبول ديف أنهم وجدوا ورماً عبارة عن كتلة كبيرة متورمة أسفل منطقة المعدة وبعد تحليلها تبين أنها ورم (حميد) أي غير سرطاني، بعدما كان التشخيص المبدئي زيادة وزن مفرطة.