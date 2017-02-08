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رقم الخبر: 186871 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 16:11 الاقسام: منوعات  
ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة!

ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة!

في عمل بطولي، استطاع رجل صيني إنقاذ زوجته من الموت حينما حاولت الانتحار عبر القفز من مبنى مرتفع.

وأظهر مقطع مصور الرجل وهو ممسك بشعر زوجته التي كانت تحاول المقاومة من أجل السقوط من المبنى الواقع في مدينة أنكانغ بمقاطعة شانكزي.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث بناء على اتصال من عائلة السيدة.

وتمكن رجال الأنقاذ في النهاية من مساعدة الزوج وسحب الزوجة إلى أعلى واصطحابها للمنزل.

وقال شرطي محلي: (لم يكن لدينا سوى حيلة واحدة وهي إنقاذها من الموت.. لقد هرعنا إلى المكان وأمسكناها من يديها في نهاية المطاف وسحبناها لأعلى).

ولم يتسن التعرف على سبب لجوئها إلى الانتحار.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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