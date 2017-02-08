يبدو أن الشاب، بروس براون، على الطريق الصحيح ليصبح أطول رجل في العالم، حيث يبلغ طوله حاليا 2.36 مترا.

يعيش براون (19 عاما) في ميشيغان الأمريكية، وهو يحب قضاء الوقت مع الأصدقاء ولعب ألعاب الفيديو ومشاهدة المصارعة، ولعب كرة السلة على غرار العديد من الشبان، ولكن يوجد أمامه عائق واحد وهو طول قامته.

وقال براون: (الجميع يرغب في التقاط الصور معي، يبلغ طولي الآن 2.36 مترا، وما زلت في مرحلة النمو).

وقالت عمة براون، ستايسي سنايدر: (من الصعب جدا إيجاد ملابس تناسب طول قامته، ونحن نقوم بالتبضع على الإنترنت في أغلب الأوقات، ونجد صعوبة في العثور على السراويل المناسبة لطوله).

وُلد براون مع إصابته باضطراب وراثي نادر يسمى (متلازمة سوتو)، لذا يعاني براون من عدم وجود حد معين لنمو جسده.

ويحتاج براون إلى 7 بوصات ليصبح أطول رجل على قيد الحياة، حيث يحمل هذا اللقب حالياً، سلطان كوزن، من تركيا ويبلغ طوله 2.44 مترا و3 بوصات.

ويعاني براون من مشاكل في ركوب السيارة أو الحصول على سيارة مناسبة له، وكذلك إيجاد حذاء يتناسب مع حجم قدمه الضخم.

وأضافت عمة براون: (لا يوجد لديه سوى زوج واحد من الأحذية، وهو يحب هذا الحذاء جداً ولا يملك أي نوع من الصنادل).

وأصبح براون مشهوراً جداً بعد إجراء مقابلة تلفزيونية معه، كما استقطب اهتمام العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وقالت ستايسي: (لقد وصلتنا تعليقات من أشخاص في بولندا وهولندا وروسيا وأستراليا، لقد أصبح براون ظاهرة ولديه أكثر من 16 ألف إعجاب على صفحته في فيسبوك، وهذا الأمر سيساعده على الشعور بأنه ليس وحيداً).