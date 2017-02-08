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رقم الخبر: 186867 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: منوعات  
عربة مذهبة لنقل ملك تايلاند (إلى مثواه الأخير)!

عربة مذهبة لنقل ملك تايلاند (إلى مثواه الأخير)!

يعكف عمال في العاصمة التايلاندية بانكوك على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل الملك بوميبون ادولياديج في رحلته الأخيرة، في مهمة عمل قد تستغرق أشهر.

والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طن، ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 متر وعرضها 4.8 متر. وفقا لرويترز.

ويجر العربة 216 رجلاً وستحمل العربة المزخرفة التي تضم رفات الملك إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة ساناملوانج خارج القصر الملكي.

وتوفي الملك يوم 13 أكتوبر بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش، مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام. ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه، لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر.

و(بحسب معتقدات  الكثير من التايلانديين) فإن العربة التي تعرف بإسم (النصر العظيم) ستعيد الملك إلى الجنة. وبدأت أعمال صيانتها في يناير، ومن المقرر أن تستكمل بحلول سبتمبر.

وبنيت العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لحرق والده. والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري. وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.

واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنه عم الملك.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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