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رقم الخبر: 186866 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: دوليات  
الجيش الأميركي في حالة «مزرية»

الجيش الأميركي في حالة «مزرية»

عدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين يؤكدون أمام الكونغرس أن الجيش الاميركي في حالة «مزرية» بسبب التقشف المالي الذي فرض على موازنته لسنوات عديدة، والحروب التي انهكته على مدى العقدين الأخيرين.

أكد عدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين أمام الكونغرس الثلاثاء أن الجيش الاميركي في حالة «مزرية» بسبب التقشف المالي الذي فرض على موازنته لسنوات عديدة، والحروب التي انهكته على مدى العقدين الأخيرين.

وسبق لهؤلاء القادة أن عرضوا وجهة نظرهم هذه على الرئيس دونالد ترامب الذي اقتنع بها واعداً إياهم بـ «إعادة بناء» الجيش عن طريق زيادة مخصصاته، بعدما كانت النفقات العسكرية خضعت للتقشف في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ولكن اقناع ترامب لوحده لا يكفي، إذ يتحتم عليهم اقناع الكونغرس أيضاً لأنه هو من يمسك في النهاية بتلابيب بالموازنة.

وقال الجنرال ستيفن ويلسون نائب قائد سلاح الجو خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن الأسطول الجوي الأميركي وعناصره ألـ 311 ألفاً هو اليوم «الأصغر حجماً والأقدم سنا والأقل عملانية في تاريخنا»- في إشارة إلى عديد هذا السلاح ومتوسط عمر عتاده وعدد طائراته القابلة للاستخدام.

وأضاف ويلسون أن «طياري المقاتلات والطائرات الحربية يقومون بما معدله 10 طلعات و14 ساعة طيران شهرياً وهذا ضئيل للغاية».

من جهته قال الأميرال بيل موران نائب قائد سلاح البحرية: «لدينا طائرات هورنيت حربية كان مفترضاً في الأصل أن تطير ستة ألاف ساعة ونحن ندفعها نحو الثمانية آلاف والتسعة آلاف ساعة»، مضيفاً أنه «خلال يوم اعتيادي في البحرية يكون هناك ما بين 25 إلى 30% من طائراتنا في المراجعة أو الصيانة».

بدوره قال الجنرال غلين والترز نائب قائد سلاح مشاة البحرية (المارينز) «لدينا تأخير بأكثر من 9 مليارات دولار في الانفاق على صيانة منشآتنا التحتية».

وخلال الجلسة أكد الضباط أن مطالبتهم بتمويلات إضافية لا تعني أنهم لا يؤيدون الاقتصاد في النفقات حيث يمكن ذلك.

وذكر الضباط أعضاء اللجنة النيابية بأن سلاحي البر والجو يؤيدان إغلاق عدد من القواعد العسكرية في أنحاء مختلفة من البلاد، لأنهما يعتبرانها بدون جدوى، ولكن الكونغرس يرفض إغلاقها.

وفي هذا الإطار قال الجنرال ويلسون «نعتقد أن لدينا في قواعدنا فائضاً في القدرات نسبته 25%».

وكانت إدارة الرئيس أوباما استفادت من سحب القوات الأميركية كلياً من العراق، وجزئياً من أفغانستان لخفض النفقات العسكرية.

ولكن حتى مع هذا الخفض فإن ميزانية البنتاغون لا تزال تشكل 3,3% من اجمالي الناتج المحلي أي حوالى 600 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً بفارق شاسع عن موازنات بقية الجيوش في العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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