طلبت من حضراتكم أمس أن تكونوا منصفين وموضوعيين مع ما يطلقه الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب ضد ايران.. ويقول أنها لا تحترمنا وزوارقها تضايق سفننا في الخليج الفارسي ولو أنها تعاونت معنا لما كان عندنا مشكلة مع الإتفاق النووي!!..

قبل طلبي ذاك حكيت لكم قصة ذلك السائق المتهور الذي قلب المحكمة رأساً على عقب بصراخه!! هذا الحانوتي أحمق وأبله ومعتوه.. زمّرت له وصحت فيه: تنحّى من أمامي فلم يفعل فدهسته والذنب والتقصير يقع عليه!!..

الظاهر أن الحق مع السائق.. ولكن القاضي حين سأل الحانوتي.. قال سيدي صحيح أطلق بوق شاحنته وصاح عليّ تنحّى.. اذن لماذا لم تتنح جانباً؟! قال الحانوتي: سيدي الى أين أتنحّى؟! أنا جالس في حانوتي واجتاح هذا السائق الشارع والرصيف ودخل عليّ الى حانوتي..

طبعاً ستقولون أيّها الأحبة أن الحق مع الجمهورية الإسلامية.. وعلى دونالد ترامب أن يسأل نفسه قبل كيل الإتهامات.. ما الذي جاء بالسفن والأساطيل الحربية الأمريكية الى الخليج الفارسي؟! وهل اعتدت ايران يوماً ما على سفينة تحمل مواداً غذائية أو طبيّة أو معدّات صناعية أو علمية؟! أم أن سفنكم هي التي تحمل مواد الخراب والدمار والإبادة وقد قطعت آلاف الأميال واقتحمت منطقتنا؟!..

نعم أنا على يقين أن آرائكم كانت بهذا الإتجاه.. ولكن اسمحوا لعمكم أو جدّكم العجوز أن يضرب على وتر «القرد المقطوع الذنب» ويحكي بـ«الإتجاه المعاكس».. ويقول لماذا لا نفترض أنه فعلاً الحق مع ترامب!! لأنه فعلاً ايران لا تحترم أمريكا.. بل تكره أمريكا.. لا تسمع لها ولا تستجيب.. تنحّي تنحّي لا تتنحّى!! مو بس هيك.. بل تضايق أمريكا.. الزلمه ترامب ضرب مثال سفنه في الخليج الفارسي، ولكن الحقيقة أن ايران ضايقت أمريكا في بقاع كثيرة أخرى.. لم تدع المشروع الأمريكي ينجح لا في العراق ولا سوريا ولا أفغانستان والخ الخ..

حكومات العالم.. وتحديداً حكومات منطقتنا تحوّلت الى «كسّارات جوز» راحت تكسّر الجوز بشدة ارتجافها!! بعد أن جاء دونالد ترامب وقالوا أنه سيكون «ترامبو».. أو «غرين دايزر».. بينما ايران تمشي زي الغزال وما تخاف يحصل زلزال.. وقد أجرت قبل أيام تجارب ناجحة على صواريخ كروز ايرانية الصنع حديثة ومتطورة وذكية وشاطرة وجميلة.. عيونها عسلية وشعرها ذهبي ووشها أنصع من ثلج جبال البرز.. لكن يا ويلو ويا سواد ليلو اللي توقع عليه.. أو على مدمرته.. أو على قاعدته العسكرية.. أو على حاملة طائراته.. أو على عاصمته.. فإنها ستدمر تل أبيبه.. عرفتو كيف؟!..