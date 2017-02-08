حذر ثاني أغنى رجل في الصين ومؤسس شركة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية جاك ما، من أن تراجع العوملة والتجارة العالمية سيقود إلى «حرب».

وقال «جاك ما» خلال مراسم افتتاح مقر لشركة «علي بابا» في أستراليا بمدينة ملبورن: «العالم كله معني بحروب التجارة. إذا توقف التجارة تبدأ الحرب». وأضاف أن عولمة الاقتصاد ليست مجرد تحويلات مالية ونقل بضائع.

وتأتي تصريحات مؤسس شركة «علي بابا» بعد قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان لها صدى مدويا على العالم، منها توقيعه على قرار يقضي بإنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووصف «جاك ما» القرار بـ «الكارثة الكبيرة بالنسبة للصين»، وقال: إن التجارة تحفز تبادل الثقة والثقافة في العالم، وأضاف: «علينا أن نبرهن أن التجارة تساعد الناس على التواصل، علينا إقامة تجارة عادلة وشفافة وشاملة».

وكان «جاك ما» قد أعلن خلال لقائه بالرئيس الأمريكي الشهر الماضي أن شركته ستساعد على خلق مليون وظيفة جديدة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «العالم يمر بمرحلة مهمة تحتاج قيادة جديدة».