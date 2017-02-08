بثت حركة حماس مقطع فيديو دعائى جديد على شبكة الإنترنت، تهدد فيه بشن هجوم صاروخي على مدن الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد الهجمات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع.

ويظهر في مقطع الفيديو وهو عبارة عن فيلم قصير للرسوم المتحركة، تبلغ مدته ثلاث دقائق، انفجارات فوق القدس وتل أبيب ومدن أخرى، وصوت يقول: «نتعهد أن تصل الصواريخ للصهاينة، في أي مكان كانوا».

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مقطع الفيديو صباح اليوم الأربعاء، بعدما انتشر على مواقع الإنترنت مساء أمس الثلاثاء.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت 19 هجوما جويا على مواقع لحماس في قطاع غزة أمس الأول الاثنين، عقب أن أطلق بذريعة اطلاق مسلحين مجهولين صاروخا على جنوب الاراضي المحتلة. ولم ترد تقارير حول وقوع قتلى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حماس تستخدم مثل هذه اللقطات المصورة خلال الحرب لمنع سلطات الاحتلال من شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، الذي تحكمه حماس منذ .2007