أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني على ضرورة قيام دول حركة عدم الانحياز بدور فاعل نظرا لفقدان اميركا قدرتها على الحصول على اجماع عالمي، وقال: ان على جميع اعضاء الحركة ان يتحدوا للقيام بدور أكثر فاعلية حول القضايا الاقليمية والدولية.

وأضاف الرئيس روحاني خلال لقائه وزيرة الخارجية «دلسي رودريغز» والنفط «نسلون بابلو مارتينز» الفنزويلين: ان تطوير العلاقات مع دول اميركا اللاتينية يحظى بأهمية للجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدا ان طهران تحرص على تعزيز العلاقات مع دول اميركا اللاتينية بما فيها فنزويلا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وصرح الرئيس الايراني بأن الاوضاع العالمية تتطلب من الدول المستقلة سيما دول عدم الانحياز، الاتكاء على شعوبها والاتحاد في مواجهة التفرد والتطرف والعنف.

وأشار الرئيس روحاني، الى اتفاق وجهات النظر بين ايران وفنزويلا حول العديد من القضايا الدولية وقال: ان الاستقلال والممانعة في مواجهة الدول التي تسعى الى التفرد في العالم، من مبادئ السياسة الخارجية لإيران وفنزويلا كبلدين مستقلين.

كما تطرق رئيس الجمهورية الى الخطوات الناجحة التي اعتمدتها الدول المنتجة للنفط في اجتماع الجزائر مؤكدا ضرورة سعي جميع الدول المنتجة والمصدرة للنفط في اوبك، للحفاظ على استقرار اسواق النفط.

من جانبها قدمت وزيرة خارجية فنزويلا رسالة الرئيس الفنزويلي الخطية الى الرئيس روحاني وقالت: ان كاراكاس عازمة على تعزيز علاقاتها مع طهران في كافة المجالات.

وأشارت رودريغز الى موضوع النفط واتفاق الجزائر وقالت: ان جميع الدول المنتجة للنفط يتعين ان تسعى الى التنفيذ الدقيق لإتفاق الجزائر لإقرار الإستقرار في اسواق النفط العالمية.