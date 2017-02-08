اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائب وزير الخارجية الروسي سرغي ريابكوف في موسكو على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي وتنمية العلاقات الثنائية.

وقال ريابكوف: إن روسيا تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع إيران وأن التعاون بين موسكو وطهران قائم كالسابق لتنفيذ بنود الاتفاق النووي.

وشدد الجانبان في هذا اللقاء على استمرار التعاون الثنائي بشأن الاتفاق النووي.

ووصل عراقجي صباح اليوم الأربعاء الى موسكو ليبحث مع نظيره حول الاتفاق النووي وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بدراسة مواقف الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي والعراقيل التي يضعها الأمريكان عبر فرض عقوبات جديدة على إيران.

وكان ريابكوف قد قال الإثنين الماضي أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تبعث على الأسف وأن طهران لم تنقض خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).