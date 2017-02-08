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رقم الخبر: 186857 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: اجتماعيات  
النوم ضروري لسببين

النوم ضروري لسببين

وصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى نتيجة مفادها أن النوم ضروري لسببين، أولهم نسيان بعض الذكريات والآخر لتخزين المعلومات في الذاكرة، ونشرت نتائج هذا البحث في مجلة ساينس العلمية.

وقسم العلماء في تجربتهم الفئران إلى مجموعتين، حيث حرمت المجموعة الأولى من النوم، أما الثانية فقد تم إعطاءها القسط الكافي من الراحة.

هذا وأظهرت التجربة أن مستوى بروتين «Homer1a»، ارتفع في أجسام الفئران التي حصلت على قدر كاف من النوم (Homer1a) البروتين المسؤول عن تخزين الذكريات الضرورية والهامة للغاية)، وانخفاض عدد نقاط الاشتباك العصبي، وهي مناطق التماس بين الخلايا العصبية في القشرة، بنسبة 20 بالمائة، كما أشار العلماء إلى أن الدماغ يقوم عادة بحذف العناصر غير الضرورية من الذاكرة.

وبالنسبة للفئران التي حرمت من النوم، فلم تظهر هذه العلامات المذكورة أعلاه عليها، مما يؤكد أهمية النوم في حفظ المعلومات وتخزينها، ويعتقد الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق أيضا على البشر.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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