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رقم الخبر: 186856 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
رصد ثقب أسود يبتلع نجما في زمن غير مسبوق

رصد ثقب أسود يبتلع نجما في زمن غير مسبوق

اكتشف العلماء ثقبا أسود يستغرق فترة قياسية مدتها تزيد عن عشر سنوات ليبتلع أحد النجوم - وأنه لا يزال مستمرا في عملية الابتلاع، حسبما ذكرت مجلة نيتشر لعلم الفلك وموقع وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وتقع عملية الابتلاع في مجرة صغيرة تبعد 1.8 مليار سنة ضوئية عن الأرض.

وقال عالم الأبحاث في جامعة نيو هامبشاير، داتشنغ لين، لأسوشييتد برس إنه تم مراقبة عمليات ابتلاع جنونية قام بها الثقب الأسود منذ التسعينات، لكنها استمرت عاما واحدا فقط.

وأضاف أن العملية الحالية التي استغرقت أحد عشر عاما ولا يزال العد متواصلا، هي أطول عملية معروفة حتى الآن.

واستخدم لين وفريقه البيانات التي رصدتها التلسكوبات التي تعمل بالأشعة السينية لدراسة عملية الابتلاع الوحشية. وتنطلق الأشعة السينية عندما يتم ابتلاع نجم من قبل أحد الثقوب السوداء وتصل درجات حرارتها إلى ملايين الدرجات.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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