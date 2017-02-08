أصدر آية الله الشيخ محسن الاراكي الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، بياناً بمناسبة حلول الذكري الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الاسلامية في ايران، أكد فيه ان الذكرى السنوية لإنتصار الثورة الاسلامية في ايران تعيد الى الأذهان ثبات شعب أبيّ على مرّ التاريخ، استطاع أن يخطو بعزم راسخ وخطوات ثابتة على طريق العزة والكرامة.

وجاء في البيان:

شعب تلقى نداء امامه الداعي الى الحرية بروحه وكيانه، ونزل بسلاح الايمان الى ميدان المواجهة.. جاء لإزالة معالم الطاغوت، وجعل نداء الحرية والتحرر يتردد صداه في ربوع ايران.

لقد برهن الشعب الايراني لشعوب العالم في بهمن عام 1357شمسي «الحادي عشر من شهر شباط/فبراير عام 1979»، أن بالإمكان تحقيق النصر، دون الاعتماد على الغرب أو الشرق، وبالإتكال على الله وحده، وبوحدة الكلمة - شعار الامام الخميني الخالد ملهم الامة - والعيش بعزة وكرامة.

حدث عظيم حققه الشعب الايراني المسلم بتعاضده وتآزره. إذ استطاع بفضل تمسكه بنداء الوحدة أن يوجد سيلاً عارماً جرف قصور الطاغوت وهدم عروشه على رؤوس الظلمة والضالين، وأزال بساط النظام الشاهنشاهي الى الابد، كي يتنفس ويحيا في ظلال الحكومة الإلهية.

على الرغم من انقضاء نحو اربعة عقود من عمر الثورة الاسلامية المباركة، لازال نهبة العالم يطمعون بثروات وخيرات هذه الارض. لقد حاولت الذئاب المفترسة مراراً وبشتى السبل، النفوذ الى قلب الأمة والفت في عضدها والحد من عزمها وإرادتها .

لا شك أن التحول الذي اوجدته الثورة الاسلامية لم يقتصر على الداخل الايراني، بأن يحل نظام الجمهورية الاسلامية محل النظام الشاهنشاهي المنحوس، وإنما اضحت مصدر تحول على صعيد المنطقة والعالم أيضاً، وبثت الأمل في نفوس الشعوب المظلومة المضطهدة، وكانت مدعاة لظهور النهج المقاوم ضد الطغاة المستبدين والناهبين الدوليين، على صعيد المنطقة ومختلف انحاء المعمورة.

لقد استطاع النهج المقاوم الذي اوجدته الثورة الاسلامية، أن يوقظ الشعوب طوال السنوات التي اعقبت انتصار الثورة الاسلامية، وذلك بفضل حكمة وتدبير الامام الخميني (قدس سره)، ومن بعده خلفه الصالح ولي أمر المسلمين الامام الخامنئي «مدّ ظله العالي»، وأن يقض مضاجع الصهاينة والمستعمرين والقوى العظمى المستكبرة، وسوف يتواصل هذا النهج بمشيئة الله تعالى حتى تحقق النصر النهائي.

وفي ظل الظروف الراهنة، حيث تتكالب الهجمة الشرسة الشاملة التي يشنها العالم المستكبر وأذنابه، لإستهداف الفكر المقاوم ودعاة الحرية والتحرر، فأن سرّ مواصلة تحقيق الانتصارات يكمن في وحدة الكلمة، وهو وحده الذي بوسعه إبطال سحر احابيل ومخططات المستكبرين . وحدة الكلمة بين جميع الفرق والمذاهب الاسلامية، سواء على صعيد الداخل وبالنسبة للعالم الاسلامي على حد سواء، التي تعد اليوم ضرورة ملحة أكثر من اي وقت آخر.

وفي ختام البيان تقدم آية الله الاراكي وبمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الاسلامية المباركة، بأحر التهاني والتبريكات الى ابناء الشعب الايراني النبيل، وإلى الشعوب المسلمة في العالم، وكافة المسؤولين المثابرين، وإلى سماحة القائد المفدي «مد ظله العالي»، وسوف نبرهن - بعون الله تعالى - في الثاني والعشرين من شهر بهمن 1395، مرة أخرى للعالم أجمع من خلال مشاركتنا المليونية الملحمية في مسيرات احياء ذكرى الثورة، وتجديد البيعة مع اهداف الامام الراحل السامية والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، وكذلك تجديد البيعة مع مقام الولاية، نبرهن للعالم مدى عظمة قوتنا واقتدارنا ووحدة شعبنا المقرونة بعظمة ايران.