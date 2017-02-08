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رقم الخبر: 186853 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 15:18 الاقسام: محليات  
ايران تعزي حكومة باكستان وشعبها بضحايا الزلزال
معلنة استعدادها لمساعدة المنكوبين..

ايران تعزي حكومة باكستان وشعبها بضحايا الزلزال

عبّر المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن مواساته لحكومة باكستان وشعبها بضحايا الزلزال، وأعلن استعداد ايران لإيصال المساعدات الى اهالي المناطق المنكوبة في أقليم بلوجستان الباكستاني.

وضرب زلزال بقوة 6,3 درجات حسب مقياس رختر، في ساعات الصباح الباكر أقليم بلوجستان جنوب غرب باكستان.

ويبعد مركز الزلزال 23 كيلومترا عن بلدة باسني (الساحل الجنوبي) وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأحدث الزلزال أضرارا مادية وخسائر بشرية بمئات الاشخاص في المنطقة.

واثر الزلزال الذي ضرب باكستان وادى الى الحاق اضرار مادية وبشرية جسيمة بلغت مئات الضحايا في ولاية بلوجستان الباكستانية، قدم المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية المواساة للحكومة والشعب الباكستاني خاصة الاسر المنكوبة، معلنا استعداد طهران لتقديم المساعدات الانسانية لهم.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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