معلنة استعدادها لمساعدة المنكوبين.. ايران تعزي حكومة باكستان وشعبها بضحايا الزلزال عبّر المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن مواساته لحكومة باكستان وشعبها بضحايا الزلزال، وأعلن استعداد ايران لإيصال المساعدات الى اهالي المناطق المنكوبة في أقليم بلوجستان الباكستاني.