ان القضیة الأصعب والأكثر تعقيدا التي تقف امام الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاحقا هي نوع الإستراتيجية التي يجب ان يتبناها في التعاطي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ما قاله ترامب حتى الآن حول الاتفاق النووي والجمهوریة الاسلامية الايرانية لم ينل اهتماما يذكر من قبل المراقبين والمحللين السياسيين كونه جاء من خارج المعترك وملبداً بالشوائب الانتخابية، بید ان المهم للمحللين هو ما سنسمعه من ترامب من الآن فصاعدا.

على الأكثر، ليس أمام ترامب الا ان يتلقى دورة تعليمية خاصة على يد اساتذة متخصصين في مختلف الشؤون الايرانية لتتبلور لديه قراءة معمقة ودقيقة حول مواقف وسلوك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

تعتبر الجمهورية الاسلامية اليوم باعتراف جميع خبراء العلاقات الدولية من أهم اللاعبين السياسيين الإقليميين والدوليين خاصة في شؤون غرب آسيا؛ فمن دون الأخذ بعين الإعتبار دور ايران ستبقى جميع المعادلات الاقليمية عصية على الحل.

بحکم الموقع الذي يتبوأه فإن أي موقف غير ناضج وغير موضوعي يتخذه الرئيس ترامب من شأنه ان يعقد أكثر من طبيعة الظروف التي تكتنف العلاقات بين البلدين لیزید الطين بلة في الوضع الداخلي الاميركي المضطرب اساسا على خلفية الانتخابات وسخونة المعركة الصورية الدائرة رحاها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويخشى ان يتبدد أيضا هذا النذر اليسير المتبقي من الحكمة داخل الهيئة الحاكمة الأميركية.

حري بالسيد ترامب ان يستمع بتواضع لتأوهات وحرقة السید جیمی کارتر حول حادث طبس الذي يتضمنه سجله، وإلى السيدين اوباما وجون کري اللذين ركنا على الجانب الآخر من طاولة المفاوضات النووية، وأن يطالع جميع تجارب المسؤولين الاميركيين السابقين والتي کانت ثمرة فترة زمنية طويلة من التجاذبات المضنية بين ايران وأميركا، حتى يعرف بعيدا عن الصخب الاعلامي حقيقة هذا الشعب الذي يواجهه اليوم.

من الضروري ان تتكون معرفة صحيحة لدى السيد ترامب حول ماضي العداء الذي ناصبته اميركا لإيران ومؤامراتها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية الايرانية بدءا من واقعة 28 مرداد – اسقاط الدكتور مصدق – والإتيان بأردشیر زاهدي الى السلطة وانتهاءً بـإسقاط طائرة الركاب الإيرانية و.. ما الى ذلك من ممارسات على مدى القرن الماضي.

یجب ان تتكون لدى السيد ترامب معرفة دقيقة وصحيحة حول عزم وإرادة الايرانيين في بلوغ اهدافهم، وليعلم ان وراء بعض ابتسامات السياسيين تاريخا يمتد لبضعة آلاف السنين وأسسا عقائدية مستحكمة يمكن وبسهولة بناء عالم آخر على قواعدها خارج دائرة تصورات الخبراء الاميركيين.

قد يكون توقعا كبيرا ولكن ينبغي على السيد ترامب باعتباره رئيسا للولايات المتحدة الاميركية ان يخصص وقتا قصيرا ليتعلم حقيقة ايران والايرانيين بمنأى عن النزعة الحربية للمحافظين الجدد والذين یحملون معلومات مبتورة وضحلة حول ايران.

مع ان الترجي والتمني بالتوفيق للعدو امر غير متداول، لكننا نأمل ان يتوفق السيد ترامب على الاقل في موقعه الحالي في كسب معرفة واقعية بحقيقة ايران.