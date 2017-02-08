الورد يعتبر من أهم الطرق التي تستطيع من خلالها التعبير عن حبك، ذلك النبات المبهج بألوانه المتعددة، والذي يحبه الجميع، ولذلك فإن الكثير من الأشخاص يحاولون زراعة الورد في حديقة أو شرفة المنزل، ولكن زراعة الورد قضية دقيقة ولا تنجح دائما؛ فكثيرا ما نزرع الورد ولا ينمو بالطريقة التي نريدها، أو يكون ضعيفا أو يموت سريعا، لذا نحن هنا في هذا الموضوع نرشدك إلى طريقة زراعة الورد بشيء من التفصيل، ونعطيك بعض النصائح المفيدة قبل الزراعة وبعدها.

لذا يجب مراعاة بعض الخطوات وهي: كيفية زراعة الورد، اختيار النوع المناسب، اختيار الوقت المناسب، العناية الدورية.

فلا بد من اختيار النوع المناسب، وهناك «1300» نوع من أنواع الورد المختلفة، وعليك عندما تقرّر شراء الورد أن تختاري النوع الأنسب لتربة بيتك، وطبيعة المناخ في منطقتك، كما أن أفضل وقت لزراعة الورد في بداية فصل الربيع، وذلك حتى يأخذ الوقت الكافي لينمو في جو دافئ.

أما إذا اشتريت شجيرة جاهزة، فيمكنك نقلها في أي وقت إلى المكان الذي تريديه، وأيضا اختيار المكان المناسب، فلا بد أن يكون مشمسا في معظم ساعات النهار، كما يجب أن تكون بعيدة عن تجمع النباتات الأخرى كي تنمو بحرية وتأخذ الكمية الكافية من الغذاء من التربة دون منافس، أما عن التربة فيجب أن تكون غنية ولا تحتفظ بالماء.

ولتقومي بالزراعة قومي بنقع الشتلة في الماء قبل زراعتها، ثم أحفر حفرة عمقها يقارب النصف متر وقطرها قريبا من ذلك، ضعي القليل من السماد في قاع الحفرة، ثم ضعي الشتلة وأردمي الحفرة، وتأكدي من خلوها من الهواء عن طريق الضغط على التربة بيدك، ولا تنسي لمسات أخيرة قم بري الوردة حتى يغمرها الماء ثم ضعي القليل من نشارة الخشب حولها لتحميها من الحشرات.

بعد زراعة الورد لا تنسي استخدام الأسمدة في أوقاتها، ورشها بالمبيد الحشري سنوياً، وتقليم الورد، حيث يتم تقليم الأفرع الجديدة في بداية الربيع كي تنمو أقوى، ويتم تقليم الأفرع الزائدة في فصل الصيف للحصول على زهور رائعة طول فصول السنة.