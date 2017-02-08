بحث وفد أکاديمي قبرصي یزور إيران حالیا خلال تفقده المراکز الدراسیة لعلوم الخلایا الجذعية، سبل تطویر التعاون بین البلدین في مجال علاج مصابي الأمراض المستعصية بالجينات.

وأعلن الجانب القبرصي خلال زیارته للمراکز الدراسیة المختلفة عن إستعداده لتوسیع مزید من التعاون الدراسي بین البلدین.

وأشار أمین لجنة تطویر العلوم والتقنیات للخلایا الجذعية «امير علي حميديه» إلی التطورات التي حققتها إيران في مجال العلوم والتقنیات للخلایا الجذعية والطبیة قائلا ان إيران تستعد لتعمیق التعاون المشترك في المجالات الدراسية وتبادل الطلاب.

وأعرب حمیدیه عن أمله بأن یجري توقیع إتفاقیة للتعاون في المجالات البحثیة والعلمیة بین البلدین في المستقبل القریب لتطویر مزید من العلاقات بینهما.