  • الأربعاء ١١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186846 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران وقبرص.. تعاون في مجال العلاج الجيني للأمراض المستعصية

إيران وقبرص.. تعاون في مجال العلاج الجيني للأمراض المستعصية

بحث وفد أکاديمي قبرصي یزور إيران حالیا خلال تفقده المراکز الدراسیة لعلوم الخلایا الجذعية، سبل تطویر التعاون بین البلدین في مجال علاج مصابي الأمراض المستعصية بالجينات.

وأعلن الجانب القبرصي خلال زیارته للمراکز الدراسیة المختلفة عن إستعداده لتوسیع مزید من التعاون الدراسي بین البلدین. 

وأشار أمین لجنة تطویر العلوم والتقنیات للخلایا الجذعية «امير علي حميديه» إلی التطورات التي حققتها إيران في مجال العلوم والتقنیات للخلایا الجذعية والطبیة قائلا ان إيران تستعد لتعمیق التعاون المشترك في المجالات الدراسية وتبادل الطلاب.

وأعرب حمیدیه عن أمله بأن یجري توقیع إتفاقیة  للتعاون في المجالات البحثیة والعلمیة بین البلدین في المستقبل القریب لتطویر مزید من العلاقات بینهما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0689 sec