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رقم الخبر: 186845 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
منتخب الرماية الايراني لن يشارك في بطولة العالم للرماية
لعدم اصدار التأشيرة لكل اللاعبين وتأخير إصدارها من قبل اميركا

منتخب الرماية الايراني لن يشارك في بطولة العالم للرماية

أعلن رئيس اتحاد الرماية في إيران محمد علي شجاعي الأربعاء، انه رغم ان اميركا وافقت على منح تأشيرة الدخول لاربعة لاعبين ومشرف واحد، الا ان منتخب الرماية الايراني لن يشارك في بطولة العالم المقررة من 10 الى 12 شباط / فبراير الجاري في مدينة لاس فيغاس

واضاف شجاعي في تصريح لارنا، ان وزارة الخارجية الامريكية لم تصدر التأشيرات في الموعد المقرر كما انها أصدرت تأشيرات ناقصة ولم تشمل جميع أعضاء المنتخب الايراني للرماية، لذا فان الرياضين الايرانيين لن يشاركوا في البطولة.

وصرح “لقد تلقينا قبل فترة قراراً يقضي بمنع دخول المنتخب الإيراني للرماية إلي الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة العالم للرماية”، مضيفاً: “لكننا تلقينا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء موافقة من قبل السلطات الأمريكية على السماح لإيران بالمشاركة”.

واوضح: لو كانت الامور تجري وفقا لما خطط لها وصدرت التأشيرات في وقتها، لتمكن المنتخب الايراني من الوصول الي اميركا في الموعد المقرر، و لشارك اليوم - الخميس- في أول تدريب رسمي له لهذه المنافسات في لاس فيغاس.

وصرح شجاعي: كان من المقرر مشاركة 10 لاعبين من الناشئة والشباب والكبار من الرجال والسيدات في بطولة اميركا، الا ان وزارة الخارجية الامريكية وافقت على منح اربع تأشيرات دخول للاعبين الايرانيين فقط، هذه التشكيلة لم تؤيد من قبل الكادر الفني والمدرب الاول للمنتخب الوطني.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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