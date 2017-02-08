قالت السفيرة الإيرانية في ماليزيا مرضية أفخم في الحفل الذي اقيم بمناسبة الذكري الثامنة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية إن إيران تواصل مسار التنمية والتقدم.

وشارك في الحفل الذي اقيم مساء الثلاثاء عدد من المسؤولين الماليزيين والدبلوماسيين الأجانب والنشطاء الإقتصاديين والمثقفين ورؤساء الجامعات.

وشاركت الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون القانونية «نانسي شكري» في هذا الحفل حيث عبرت عن املها بازدهار الجمهورية الاسلامية الايرانية متمنية الموفقية والنجاح لقائد الثورة ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني.

وأشارت السفيرة الإيرانية إلى نضال الشعب الإيراني وأتباعه للإمام الخميني (ره) وانتصار الثورة الإسلامية عام 1979 قائلة: ان هذه الثورة تسلك طريق التنمية والتقدم مدعومة بالشعب في ظل قيادته الحكيمة.

وأضافت أفخم: «يشرفني أن أعلن أن الحكومة الحالية في إيران تولي أهمية خاصة للتعاون والحوار على أساس التعاون البناء و الاحترام المتبادل في المجتمع الدولي».

وأشارت إلى العلاقات التاريخية بين إيران وماليزيا خاصة على طول السنوات الـ50 الماضية قائلة: شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تقدما ملحوظا وللبلدين مصالح مشتركة في ارساء اسس السلام والإستقرار الإقليمي والعالمي.

وحضر الحفل عدد من الأستاذة الجامعيين ورؤساء الجامعات الماليزية والنشطاء الإقتصاديين والمثقفين الماليزيين وسفراء كل من كولومبيا وألمانيا تركيا وغامبيا وقطر وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة والكويت وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى كوالالمبور.

وأقيم معرض للسجاد الإيراني على هامش الحفل حيث واجه إقبالا واسعا.