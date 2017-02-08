الايراني يزداني أفضل مصارع في العالم بوزن 74 كغم تصدر البطل الاولمبي الايراني حسن يزداني قائمة أفضل مصارعي العالم بوزن 74 كغم، وذلك في أحدث تصنيف للمصارعة الحرة بعام 2017، الصادر عن الاتحاد العالمي يوم الثلاثاء.