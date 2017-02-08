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رقم الخبر: 186843 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
الايراني يزداني أفضل مصارع في العالم بوزن 74 كغم

الايراني يزداني أفضل مصارع في العالم بوزن 74 كغم

تصدر البطل الاولمبي الايراني حسن يزداني قائمة أفضل مصارعي العالم بوزن 74 كغم، وذلك في أحدث تصنيف للمصارعة الحرة بعام 2017، الصادر عن الاتحاد العالمي يوم الثلاثاء.

وكان المصارع حسن يزداني قد أحرز الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية ريو 2016 في البرازيل.

وحلّ المصارع الايراني كميل قاسمي الحائز على الميدالية الفضية باولمبياد ريو 2016، بوصافة ترتيب وزن 125 كغم، وجاء مواطنه المصارع حسين خاني بالمرتبة الثالثة بتصنيف وزن 70 كغم.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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