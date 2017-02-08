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رقم الخبر: 186842 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
«التمارض» يعرض في 5 حصص بمهرجان برلين السينمائي

«التمارض» يعرض في 5 حصص بمهرجان برلين السينمائي

سيعرض الفيلم السينمائي الايراني «التمارض» للمخرج عبد آبست اعتبارا من 11 وحتى 18 فبراير الجاري في 5 حصص في مختلف صالات العرض بالمانيا وذلك ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته السابعة والستين.

وسيعرض الفيلم يوم السبت (11 فبراير) للصحافيين والاعلاميين كما يتم عرضه يومي الثلاثاء (14 فبراير) والخميس (16 فبراير).

كما سيعرض الفيلم  يومي الجمعة (17 فبراير) في صالة کنستا هانستنغ والسبت (18 فبراير) في صالة  کلوسيوم السينمائية وسيشاهد الفيلم اجمالي 3 الاف شخص خلال العروض الخمسة.

وسيتوجه المخرج عبد آبست الى جانب الفنانة شهرزاد سيفي الخميس الى برلين للمشاركة في هذا المهرجان.

و«تمارض» هي الممثل الوحيد للسينما الايرانية في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وسيتنافس فيلم «التمارض» في قسم «فورم» وهو القسم الرئيسي بالمهرجان مع ثلاثة واربعين فيلماً من مختلف بلدان العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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