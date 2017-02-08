اشار مساعد وزير الخارجية في الشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي إلى نكث امريكا لما ورد في خطة العمل المشترك الشاملة داعيا اوروبا الى تعاون انشط لتنفيذ الخطة بشكل ناجح سيما في المجال المصرفي.

ويزور تخت روانجي برلين تلبية لدعوة رسمية من نظيره الألماني وجاءت تصريحاته هذه الثلاثاء امام مركز «كوربر» وهو من اهم مراكز الأبحاث في المانيا.

وشارك في الاجتماع ابرز صناع القرار الألمان من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث قام روانجي بتبيين مواقف وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه احدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ورد على اسئلة المشاركين.

كما قدم شرحا حول مسار تنفيذ خطة العمل المشترك على مر العام الماضي وكذلك الانجازات التي تحققت في ضوء تنفيذ هذه الخطة الي جانب التحديات التي تم تجاوزها مشيرا بذلك الى العقبات التي لازالت موجودة في هذا المجال.

وكانت علاقات ايران مع الدول الاوروبية بما فيها ألمانيا والتطورات التي تعيشها كل من افغانستان وسوريا واليمن والعراق ودول الخليج الفارسي ضمن القضايا التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع.

واكد المشاركون في الاجتماع علي تعزيز العلاقات بين ايران والمانيا وضرورة الحفاظ عليها في مختلف المجالات.