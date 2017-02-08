ويعتبر المهرجان أحد أهم مهرجانات العالم في مجال الافلام القصيرة ويشارك في دورته السابعة والأربعين 3000 فيلم من مختلف انحاء العالم.

هذا وسيقام المهرجان في الـ8 من مارس المقبل وسيستمر لغاية الـ12 منه .

ويحكي «الصمت» قصة فتاة تدعى فاطيما تتلقى خبرا من الطبيب ويجب أن تترجمه لأمها لكنها تفضل أن تختار الصمت...

والفيلم مترجم للغات الكردية والانجليزية والايطالية ويشارك في تمثيله فاطيما لاكس وولنتيناكار نلوتي.

تجدر الاشارة الى ان «الصمت» سبق ان شارك بمهرجانات عديدة وحصل على العديد من الجوائز أهمها جائزة أفضل فيلم من مهرجان «آدانا» الدولي بتركيا والجائزة الكبرى لمهرجان «du Film Français d'Helvétie Bienne» الدولي بسويسرا وجائزة أفضل فيلم من مهرجان «Riace» الدولي بإيطاليا والجائزة الرئيسية لمهرجان «Signes de Nuit» الدولي بالارجنتين.