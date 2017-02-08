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رقم الخبر: 186839 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
«دقائق معدودة» يشارك في 8 مهرجانات دولية

«دقائق معدودة» يشارك في 8 مهرجانات دولية

يشارك الفيلم الايراني القصير «دقائق معدودة» (فقط جند دقيقه) للمخرج محمد محمديان في 8 مهرجانات دولية خلال الشهر الحالي والاشهر الآتية.

والمهرجانات التي يشارك بها هي: مهرجان Prince of Prestige Academy Award الدولي الذي سيقام مارس المقبل بأمريكا ومهرجان London Independent Film Awards الدولي المقام حاليا ببريطانيا ومهرجان World of Women’s Cinema الدولي الذي سيقام في مارس المقبل بالامارات ومهرجان SILVER SCREEN FOR SHORT FILMS الدولي الذي سيقام بفبراير الجاري بأمريكا ومهرجان WE CARE Film Fest الدولي الذي سيقام ابريل المقبل بالهند ومهرجان  Sunlight International الدولي الذي سيقام بيوليو المقبل بروسيا ومهرجان Reel Abilities الدولي الذي سيقام مارس المقبل بأمريكا ومهرجان The Alhambra Theatre الدولي الذي سيقام في ابريل المقبل بأمريكا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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