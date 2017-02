والمهرجانات التي يشارك بها هي: مهرجان Prince of Prestige Academy Award الدولي الذي سيقام مارس المقبل بأمريكا ومهرجان London Independent Film Awards الدولي المقام حاليا ببريطانيا ومهرجان World of Women’s Cinema الدولي الذي سيقام في مارس المقبل بالامارات ومهرجان SILVER SCREEN FOR SHORT FILMS الدولي الذي سيقام بفبراير الجاري بأمريكا ومهرجان WE CARE Film Fest الدولي الذي سيقام ابريل المقبل بالهند ومهرجان Sunlight International الدولي الذي سيقام بيوليو المقبل بروسيا ومهرجان Reel Abilities الدولي الذي سيقام مارس المقبل بأمريكا ومهرجان The Alhambra Theatre الدولي الذي سيقام في ابريل المقبل بأمريكا.