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رقم الخبر: 186838 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
الافلام المرشحة لنيل جائزة «شوق العنقاء» فجر الـ35

الافلام المرشحة لنيل جائزة «شوق العنقاء» فجر الـ35

واستطاع فيلم «الصيف الساخن» (تابستان داغ) للمخرج ابراهيم ايرج أن يحتل المركز الأول بعد أن حصل على 13 ترشيحا.

ويحكي «الصيف الساخن» معاناة امرأة في الحصول على حضانة ابنتها بعد الطلاق ويمثل أدواره الممثلون كل من: علي مصفا، بريناز ايزد يار، مينا ساداتي، يسنا مير طهماسب وصابر ابر.
وحل فيلم «بلا تاريخ، بلا توقيع» للمخرج وحيد جليلوند، المرتبة الثانية بترشيحه لنيل 11 جائزة.

الفيلم ذو مضمون اجتماعي وهو من تأليف علي زرنكار و وحيد جليلوند وجاء في ملخصه: «كاوة نريمان احد الاطباء الشرعيين، في عمله تأتي اليه جثة لشخص يعرفه قبل ذلك...».

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «نغار» للمخرج رامبد جوان و«احداث الظهيرة» للمخرج محمدحسين مهدويان مناصفة بترشيح كل منهما للسباق على 9 جوائز.

وكذلك كانت الافلام المختارة بوصفها الافضل من وجهة نظر الجمهور لليوم الثامن من المهرجان هي: «جيد، سيء، طروب» للمخرج بيمان قاسم خاني و«بعد واحد وعشرين يوما»‌ للمخرج سيد محمد خردمندان و«آباجان» للمخرج هاتف علي مرداني و«بلا تاريخ، بلاتوقيع» للمخرج وحيد جليلوند و«احداث الظهيرة» للمخرج محمد حسين مهدويان.

وسيستمر تصويت الجمهور على الافلام حتى نهاية المهرجان ومن ثم يختار الفيلم الافضل من بين الافلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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