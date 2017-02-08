اختارت اللجنة الخاصة في الاتحاد الاسيوي بكرة القدم طاقم التحكيم الايراني بقيادة فغاني لادارة احدى مباريات دور الذهاب لدول لشرق آسيا بكرة القدم، حيث سيقود الطاقم التحكيمي المتكون من عليرضا فغاني كحكم وسط ويساعده كل من رضا سخندان ومحمد منصوري لقيادة مباراة بين فريقي "جي جو" الكوري الجنوبي و"جيانغ سو" الصيني.

وهذه المباراة سوف تجري في 22 شباط الجاري، حيث سيكون الحكم الرابع للمباراة هو محمد رضا فغاني شقيق عليرضا فغاني حكم الوسط للمباراة.

ومن الجدير بالذكر ان عليرضا فغاني اختير لتحكيم مباراة الدربي 84 الذي سيقام الاحد القادم في طهران وعلى ملعب ازادي بين قطبي الكرة الايراني برسبوليس واستقلال.