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رقم الخبر: 186836 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
اختيار كيربر سفيرًا رسميًا لمونديال هوكي الجليد

اختيار كيربر سفيرًا رسميًا لمونديال هوكي الجليد

وقع اختيار المنظمين ببطولة العالم لهوكي الجليد، المقررة منتصف هذا العام، على لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربر، لتكون السفير الرسمي للبطولة.

وتقام فعاليات البطولة في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة كولونيا الألمانية، خلال الفترة من الخامس إلى 21 أيار/مايو المقبل.

وقالت كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقًا: "إذا سمحت لي روزنامة بطولاتي، أرغب بالتأكيد في حضور مباريات البطولة".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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