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رقم الخبر: 186834 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 13:55 الاقسام: رياضة  
المتحد يُعمّق جراح هوبس في دوري السلة اللبناني

المتحد يُعمّق جراح هوبس في دوري السلة اللبناني

عمق المتحد جراح ضيفه هوبس متذيل الترتيب بالفوز عليه بنتيجة 89-76 في الدوري اللبناني لكرة السلة الثلاثاء.

وتألق الأمريكي ديواريك سبنسر وقاد فريقه المتحد للفوز بتسجيله 21 نقطة ومرر ست كرات حاسمة.

كما ساهم مواطنه راميل كوري في هذا الانتصار بتسجيله 21 نقطة ومرر سبع كرات وأضاف ميلفين كليفلاند 18 نقطة واستحوذ على 21 كرة مرتدة.

وكان الأمريكي عمر توماس أفضل المسجلين لهوبس برصيد 24 نقطة وأضاف علي مزهر 22 نقطة.

وتقدم المتحد للمركز الرابع بعد أن حقق فوزه السادس من 11 مباراة بينما استمر هوبس بالمركز العاشر بعد أن مني بخسارته العاشرة مقابل فوز وحيد.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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