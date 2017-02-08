الخُمينيُّ.. وترنو الكبرياءْ لجبينٍ.. من طِرازِ الخلفاءْ

لجلالٍ.. قد تبدَّى شرفاً

موسويّاً، كاظميَّ الإنتماءْ

ويقيناً..راسخاً بالمصطفى

وبآلِ المصطفى، أهلِ الكساءْ

وولاءً خالصا..للمرتضى

حَسْبُهُ للمرتضى هذا الولاءْ

سّيدُ العصر.. وأستاذُ النُّهى

عبقريُّ..ألمعیُّ الإبتداءْ

جدَّدَ الرؤيا إلى إسلامِنا

واستعاد الإرْثُ رُوْحَ الوُرَثاءْ

ورأى الإسلامَ إنسانيةَ

تنبذُ الفُرقةَ بين الفُرقاءْ

ليس فيه مذهبٌ أعلى، ولا

مذهبٌ أدنى.. ولكنْ حُنَفَاءْ

وتصدَّى..لم يهادنْ ظالماً

فغدا مأملَ كلِّ الضعفاءْ

داعياً لله.. والحقِّ الذي

كان همَّاً من هموم الأنبياءْ

ثائراً.. يحملُ في نَبْرَتِهِ

عنفوانَ الحقّ.. خَفَّاقَ اللواءْ

نيّرَ الفكرِ.. فقيهاً.. مصلحاً

عالماً.. مستلهماً صوتَ السماءْ

صَانعَ التَّاريخ.. يا أُمثولةً

للتصدّي. واَجْتِثَاثِ الدُّخَلاءْ

ثورةٌ.. أعددْتَها شعبيةً

عَلَّمْتَنَا كيف تُنْهَى البُرَجَاءْ

قُدْتَها.. بالاسم.. ايرانيّةً

وهي للدنيا سَواءٌ.. بسواءْ

ثورةُ الأحرارِ، في أوطانِهم

يُقتدى فيها.. ونِعْمَ الإقتداءْ

مخلصاً، تستنهضُ التاريخَ في

عِتْرِة الخيرِ.. وطاقاتِ العَطاءْ

تنبذُ السلطةَ.. لك تعملْ لها

وترى العِزَّةَ نَصْرَ الفقراءْ

فإذا الحريةُ السمحاءُ في

نَهجِك الراقي شُموسُ الإرتقاءْ

لم يُخِفْك الغرْبُ في استكبارِه

وطواغيتَ يهودٍ سُفَهَاءْ

ترفعُ القدسَ شِعاراً مسلماً

واجبَ النُّصْرَةِ فَرَضَاً، وقَضَاءْ

وأَتَت دعوتُك الكبرى إلى

وَحدةِ الإسلامِ عنوانَ الدُّعَاءْ

وارتقى فهْمُك للدّين إلى

رتبةِ العرفانِ.. عند العُرَفَاءْ

تلكمُ آثارُهَا مكتبةٌ

باتَت المرجِعَ بعد الأُمَنَاءْ

صَانِعَ التَّاريخِ.. في الوقتِ الذي

عاثَ فيه الأشقياءُ الأُجَرَاءْ

قُدْتَ زلزالاً على طغيانِهمْ

ومَنَحْتَ الدّفْءَ دنيا البؤساءْ

دُك عَرْشُ الشَّاهِ، وارتدَّ الصدى

إنه الفَتْحُ..وناموسُ الجَلاءْ

إنَّهُ الذلُ لمن خانوا..و كم

كان عَدْلاً أن يعودوا غُرباءْ

هكذا الشاهُ.. ومن في طُغْمَتِهِ

ضاقَتِ الدنيا بهم، وهْيَ فَضاءْ

ويعودُ الشعبُ في أرجائِهِ

أريحيّاً.. بعد قهْرٍ، وعناءْ

خُيلاءُ الغَربِ.. ديْسَتْ.. عندما

مَرَّغَ الشعبُ نواصي الخُيلاءْ

قُوَّةُ الشعب.. دماءٌ تغتدی

شَرَاراً يَحْرٍقُ سُرَّاقَ الثَّراء

وبَدَتْ طهرانُ فيما احتضنَتْ

من رُؤى النصرِ زهاءً، وازدهاءْ

وضُحاها بات مِفْتَان الرُّؤى

مَنْ كطهرانَ جمالاً وبهَاءْ؟

كلما هبَّت نُسيْماتُ صَبَا

في ضواحيها تشهَّاها المسَاءْ

أخذَتْ جَنَّةَ عَدْنٍ غِيْرَةٌ

واشتهى الكوثَرُ تُهديهِ السِّقاءْ

بَاعِثَ الأُمَّةِ.. من رَقْدتِهَا

يومَ أعليتَ لواءَ الشُّرَفاءْ

كان عهداً أنْ سَتَمضِي قُدُمَا

وعلى نهْج إمامِ الشُّهَداءْ

نُصْبَ عينيْك الحسينُ المجتبى

نِعْمَ ذا النُّورُ ونِعْمَ الإجتباءْ

وعلى نهجِ هُدى مدرسةٍ

كانت الأولى جهَاداً، وفِدَاءْ

تلكمُ مدرسةُ البيتِ الذي

هو بيتُ الحُنَفَاءِ الأُمنَاءْ

جاهداً.. تسمحُ عن جدرانِهَا

ما عفَىَ الدهرُ.. وعافَ الجُهلاءْ

فإذا الإسلامُ في آدابِهِ

بات مَجْلُوَّاً حقوقاً، وقَضَاءْ

وبدا الإسلامُ في وحدتِهِ

واحدَ النهجِ.. وحيدَ الإهتداءْ