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رقم الخبر: 186832 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: رياضة  
الإسباني فيرداسكو يتقدم في بطولة مونبلييه للتنس

الإسباني فيرداسكو يتقدم في بطولة مونبلييه للتنس

تغلب لاعب التنس الإسباني فرناندو فيرداسكو، المرشح الثامن للقب بطولة مونبلييه، على الفرنسي جريجوار بارير (المصنف 240 عالميا) بسهولة بنتيجة 6-2 و6-1 في 54 دقيقة.

وبذلك سيواجه فيرداسكو، الذي وصل للدور نصف النهائي لبطولة الدوحة هذا العام، في الدور ثمن النهائي الروسي دانيل ميدفيديف (63 عالميا) الذي تخطى الألماني توبياس كامكيه بواقع 6-2 و7-6 (7-3).

وفي نفس الدور، فاز الأوكراني إيليا مارشينكو على الفرنسي كوينتين هاليس بنتيجة 6-4 و6-4 ، والبريطاني ألجاز بيدن على الكرواتي بورنا كوريتش بنتيجة 7-5 و4-6 و6-1، والفرنسي بينوا بيير على الروسي كارين خاشانوف بواقع 7-6 (7-4) و6-4.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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