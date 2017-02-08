تغلب لاعب التنس الإسباني فرناندو فيرداسكو، المرشح الثامن للقب بطولة مونبلييه، على الفرنسي جريجوار بارير (المصنف 240 عالميا) بسهولة بنتيجة 6-2 و6-1 في 54 دقيقة.

وبذلك سيواجه فيرداسكو، الذي وصل للدور نصف النهائي لبطولة الدوحة هذا العام، في الدور ثمن النهائي الروسي دانيل ميدفيديف (63 عالميا) الذي تخطى الألماني توبياس كامكيه بواقع 6-2 و7-6 (7-3).

وفي نفس الدور، فاز الأوكراني إيليا مارشينكو على الفرنسي كوينتين هاليس بنتيجة 6-4 و6-4 ، والبريطاني ألجاز بيدن على الكرواتي بورنا كوريتش بنتيجة 7-5 و4-6 و6-1، والفرنسي بينوا بيير على الروسي كارين خاشانوف بواقع 7-6 (7-4) و6-4.