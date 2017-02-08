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رقم الخبر: 186831 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 13:52 الاقسام: ثقافة وفن  
بدء الاسبوع الثقافي الفني الايراني في تركمانستان

بدء الاسبوع الثقافي الفني الايراني في تركمانستان

بدأت أعمال الاسبوع والمعرض الثقافي والفني الايراني في عشق آباد عاصمة تركمانستان وذلك في صالة اكاديمية الفنون التشكيلية التركمانية.

وحضر مراسم بدء أعمال المعرض رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابوذر ابراهيمي تركمان والسفير الايراني لدى عشق‌آباد محمد احمدي ومساعد وزير الثقافة التركمانستاني آتاكلدي عاشيراف بالاضافة الى عدد من السفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين لدى عشق آباد وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والجامعية والاعلامية والثقافية التركمانية.
وقال عاشيراف، في تصريح ادلى به خلال المراسم امس الثلاثاء، ان العلاقات والتعاون بين تركمانستان وايران التين ترتبطان بقواسم مشتركة تاريخية كثيرة تأخذ بالنمو ويتعرف شعبا البلدين على بعضهما البعض على الصعد الثقافية والفنية والقواسم التقليدية والثقافية عبر اقامة الاسابيع والمعارض الثقافية.

من جهته أشاد ابوذر ابراهيمي تركمان بالرئيس ووزير الثقافة في تركمانستان والملحقية الثقافية الايرانية في عشق آباد على اقامة الاسبوع والمعرض الثقافي الايراني.

واعتبر ان المثقفين والفنانين الايرانيين ابرزوا حبهم وشوقهم ازاء الشعب التركماني عبر اقامة الاسبوع والمعرض الثقافي والفني الايراني في هذا البلد لان شعبي البلدين تربطهما قواسم تاريخية وثقافية كثيرة.

 

الاسبوع الثقافي الايراني في باكستانالاسبوع الثقافي الايراني في باكستان
الاسبوع الثقافي الايراني في باكستانالاسبوع الثقافي الايراني في باكستان
الاسبوع الثقافي الايراني في باكستانالاسبوع الثقافي الايراني في باكستان
الاسبوع الثقافي الايراني في باكستانالاسبوع الثقافي الايراني في باكستان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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