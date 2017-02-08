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رقم الخبر: 186829 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 13:54 الاقسام: دوليات  
زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة سواحل باكستان

زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة سواحل باكستان

وقع زلزال بقوة 6,3 درجات فجر اليوم الاربعاء 8 شباط/فبراير 2017 قبالة سواحل باكستان، بحسب المعهد الاميركي للرصد الجيوفيزيائي، الا انه لم يتضح بعد ان كان اوقع أي اضرار.

وقال المعهد ان الزلزال حصل في الساعة 03,03 (22,03 ت غ الثلاثاء)، موضحا ان مركزه حدد على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 23 كلم فقط جنوب شرق مدينة باسني الساحلية.
ولم يتم الاعلان على الفور عن اي اضرار في ولاية بلوشستان النائية التي تقع في منطقة الزلزال.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس في عاصمة الولاية كويتا ان سكان المدن والبلدات القريبة من مركز الهزة، بما في ذلك في مرفأ غوادار استفاقوا مذعورين وغادروا بيوتهم على عجل.
وكان زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب في نيسان/ابريل الفائت شمال شرق افغانستان المجاورة وهز انحاء واسعة من جنوب آسيا وقد اسفر يومها عن مقتل ستة باكستانيين على الاقل.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2015 ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,5 درجات باكستان وافغانستان معا واوقع حوالى 400 قتيل.
اما الكارثة الاسوأ التي شهدتها باكستان في السنوات الاخيرة فتعود الى العام 2005 وتحديدا في 8 تشرين الاول/اكتوبر حين اسفر زلزال بقوة 7,6 درجات عن مقتل 73 الف شخص وتشريد حوالى 3,5 ملايين نسمة غالبيتهم في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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