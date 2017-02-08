اكد وزير الامن الايراني محمود علوي ان كوادر الوزارة تكشف اية نشاطات تستهدف أمن البلاد وتقضي عليها في المهد قبل ان يتمكن الارهابيون من فعل شيء.

وقال محمود علوي، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاربعاء، ان هناك اخبارا سارة الا انه لم يحن موعد الكشف عنها وسيتم الاعلان عن أحدث الخطوات في حال اتخاذها.

واضاف، ان كوادر الامن الايراني يتمتعون باليقظة التامة ويدحضون اية نشاطات تستهدف أمن البلاد قبل أن يتمكن الارهابيون من فعل شيء.



