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رقم الخبر: 186819 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 22:17 الاقسام: رياضة  
استقلال طهران يهزم السد القطري ويتأهل الى دور المجموعات
في مباراة ماراثونية مثيرة

استقلال طهران يهزم السد القطري ويتأهل الى دور المجموعات

الوفاق/خاص- تأهل استقلال طهران الى دور المجموعات بعد فوزه على نادي السد القطري بضربات الجزاء الترجيحية.

فبعد مباراة ماراثونية استمرت لمائة وعشرين دقيقه حيث كانت النتيجة هي التعادل السلبي للفريقين.

امتازت المباراة بالندية والاثارة وتسيد الاستقلال الطهراني اغلب دقائقها وسجل هدفا صحيحا الغاه الحكم بداعي التسلل.

وحدثت اكثر من حالة في داخل منطقة جزاء السد غض النظر عنها الحكم العماني الذي مال قليلا لصالح الفريق القطري.

ومن الجدير بالذكر ان ملعب ازادي كان مملوءا ومكتظا بالجماهير الغفيرة التي حضرت لمناصرة استقلال طهران والتي بقيت جالسة حتى بعد انتهاء ضربات الجزاء وبقى هذا الجمهور الوفي مناصرا لفريقه حتى النهاية.

 
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