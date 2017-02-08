أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حديثي العهد في السياسة باميركا يظنون ان التهديدات مؤثرة، وعلى اي حال فإنهم سيكتسبون التجربة شيئا فشيئا وسينتبهون ان هكذا تصريحات لا اثر لها على ايران.

وخلال ترؤسه اجتماع كبار مسؤولي القضاء، قال آية الله صادق آملي لاريجاني: ان تواجد الشعب في الساحة يحبط تغلغل الاعداء ويعد درعا قويا امام مساعي الاعداء الرامية لتشويه سمعة البلاد وفرض الحظر وتوجيه التهديدات، مضيفا: ان احد اكبر تجليات تواجد الشعب في الساحة تتمثل في المشاركة الشعبية المليونية في مسيرات انتصار الثورة، وكلما كانت المشاركة اكبر وأوسع، شهدنا انحسار تهديدات العدو، حيث يدرك العدو ان شعبنا لا يتراجع ابدا امام التخويف والضغوط، داعيا افراد الشعب الى المشاركة الواسعة في هذه المسيرات لتجسيد الوحدة والانسجام الوطني.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار آية الله آملي لاريجاني الى التهديدات الاخيرة التي وجهها المسؤولون الاميركيون ضد ايران، وقال: ان هكذا تصريحات ليست امرا جديدا بالنسبة لنا، واذا كان مقررا ان يتراجع شعبنا، لما كان يقاوم 38 عاما امام التهديدات والضغوط.

وشدد على ان شعبنا لن يتخلى أبدا عن مبادئه، وان حديثي العهد بالسياسة في اميركا يظنون ان هذه التهديدات مؤثرة، وعلى اي حال سيكتبسون التجربة شيئا فشيئا وسينتبهون ان هكذا تصريحات لا اثر لها على ايران.

واكد رئيس السلطة القضائية ان سياسيينا ومسؤولينا وقواتنا المسلحة ستواصل دربها بقوة، ورأى ان الاقتدار الوطني رهن بالوحدة والانسجام بين الشعب والمسؤولين، معربا عن امله بأن تكون ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) أرضية لتجسيد هذه الوحدة والانسجام اكثر فأكثر.

من جانبه أكد مساعد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن اميركا هي المسؤولة عن المجازر وجرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.

وقال محمد جواد لاريجاني ان استخدام الارهاب والتخويف من ايران ياتي من اجل استنزاف المنطقة، الا ان على المحافظين الجدد في اميركا ان يدركوا ان مخططاتهم فاشلة، مستبعدا ان تدخل إدارة ترامب في حرب ضد الصين وروسيا.

وأشار لاريجاني الى أن إدارة اوباما وفرت لترامب امكانية اجراء محادثات مكررة بشأن الاتفاق النووي، وأضاف: ان داعش هو الاسلام الصهيوني، وقد حصل نفس الشيء داخل المسيحية.

ولفت مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية الى ان السد الحضاري امام هيمنة الغرب بدأ في الظهور، وهو الاسلام، وأوضح: انهم (المحافظون الجدد) يظنون ان عليهم ان يتصرفوا بسرعة وحزم في محاربة الاسلام وايران، وبالطبع هم جربوا فيما مضى الحرب العسكرية، وبرأيي من المستبعد جدا ان يفكروا بهذا الخيار، لأنهم يدركون جيدا ان الحرب العسكرية ضد ايران ستكلفهم كثيرا، وهناك احتمال كبير بأن تخرج ايران بنجاح وأكثر قوة من هذه الحرب.

وبشأن الوضع في اليمن، أكد المسؤول القضائي الايراني ان علينا ان ندعم الشعب اليمني رسميا، مشددا على ان اميركا هي المسؤولة عن المجازر وجرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.

واختتم مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية بالقول اننا لا ينبغي ان نخشى من الحظر الاميركي، لأنه من شأنه ان يجلب لنا العزة.