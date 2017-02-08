قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، أنه تم إحالة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012.

وأحيل ساركوزي الذي انسحب من العمل السياسي في نوفمبر، بعد فشله في الانتخابات التمهيدية لليمين في اطار السباق الرئاسي للعام الحالي، على القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لحملته، اذ يتهمه القضاء بتجاوز متعمد لسقف النفقات المحدد بـ 22.5 ملايين يورو.

أضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر في 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه أنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضا عن إصدارها باسم حملته.

وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.