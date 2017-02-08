عبر البرلمان الاسكتلندى رسميا الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.

ولن يكون لهذا التصويت تأثير على قرار لندن إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت فى تاريخ برلمانات المقاطعات الذي يمتد 18 عاما.

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن إنها "واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الاسكتلندي منذ منح" برلمانات المقاطعات صلاحياتها.

وأضافت زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندى أن "هذا التصويت أكثر من رمزى. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعارض الحزب العمالي الاسكتلندي أيضا الذي يشغل 24 مقعدا في برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عددا كافيا من الاصوات للحزب الوطني الاسكتلندي -- يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129 -- في التصويت الثلاثاء.

لكن زعيمة حزب العمال في المقاطعة كيزيا داجديل دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية بريكست للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا.

وخلال الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في 2014، حصلت أدنبره على وعد بان تعامل "كشريك على قدم المساواة" مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55% من الناخبين.

وبعد عشرين شهرا، صوت 62% من الاسكتلنديين على البقاء فى الاتحاد الاوروبى لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التى قرر الناخبون فيها بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد.

كما صوتت أغلبية أيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما أيدت ويلز موقف إنجلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.

ويسعى البرلمان الاسكتلندي إلى إسماع صوته وأن كانت حكومة تريزا ماي لا تبدو مستعدة لذلك.

وقال ناطق باسم حكومة تريزا ماي إن "حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الاسكتلندية والاسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق افضل لاسكتلندا ولكل البلاد".