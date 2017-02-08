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رقم الخبر: 186815 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: دوليات  
قتلى بتفجير خارج المحكمة العليا في كابول

قتلى بتفجير خارج المحكمة العليا في كابول

قالت وزارة الصحة العامة إن 20 قتيلا على الأقل سقطوا، الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة خارج المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابل.

وأضافت أن 48 على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد هجوم انتحاري على ما يبدو، استهدف موظفي المحكمة العليا أثناء خروجهم من مكاتبهم بنهاية يوم العمل.

وقال شهود من رويترز إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعددا من عربات الإسعاف تغادر المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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