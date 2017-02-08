قالت وزارة الصحة العامة إن 20 قتيلا على الأقل سقطوا، الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة خارج المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابل.

وأضافت أن 48 على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد هجوم انتحاري على ما يبدو، استهدف موظفي المحكمة العليا أثناء خروجهم من مكاتبهم بنهاية يوم العمل.

وقال شهود من رويترز إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعددا من عربات الإسعاف تغادر المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.